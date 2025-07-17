نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان أحمد مصطفى يحتفل بتخرج ابنته زينة من كلية الفنون الجميلة.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان والمخرج أحمد مصطفى بتخرج ابنته زينة من كلية الفنون الجميلة، بعد حصولها على تقدير "جيد جدًا مرتفع"، معبرًا عن سعادته وفخره الكبير بهذه اللحظة التي وصفها بأنها بداية جديدة في حياة ابنته.

وشارك أحمد مصطفى جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، مجموعة من الصور التي جمعته بابنته زينة وعدد من أفراد أسرته خلال الاحتفال بتخرجها، وكتب معلقًا: "بفضل الله تعالى زينة اتخرجت من كلية فنون جميلة، تقدير جيد جدًا مرتفع، الحمد لله رب العالمين، احنا والمشروع، زينة بنتي النهاردة بتخطي عتبة ليوم جديد.. يارب بارك يارب شارك يارب زيد.. اللهم احفظها واحميها وبارك لي فيها يارب".

وتفاعل عدد كبير من الأصدقاء والمتابعين مع المنشور، حيث انهالت عليه التهاني والدعوات لزينة بمزيد من النجاح والتوفيق في خطواتها القادمة، مشيدين بموهبتها وتفوقها، ومتمنين لها مستقبلًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا.

نبذة عن الفنان أحمد مصطفى

ويُذكر أن الفنان أحمد مصطفى يعد من الفنانين المميزين على الساحة الفنية المصرية، حيث وُلد بمدينة الإسكندرية وحصل على بكالوريوس المسرح من جامعة الإسكندرية، وشارك كممثل ومخرج في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، من بينها مسلسل "بين عالمين"، و"العراف"، و"الاختيار"، ومسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، ومسلسل "زلزال"، إضافة إلى مشاركته في فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، إلى جانب العديد من الأعمال التي قدم فيها أدوارًا متنوعة تركت بصمة لدى الجمهور.

ويواصل أحمد مصطفى تقديم أعمال فنية تسهم في إثراء الساحة الفنية، إلى جانب اهتمامه بحياته الأسرية ومشاركة جمهوره لحظات حياته الخاصة، في إطار علاقته القريبة مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





الفنان أحمد مصطفى يحتفل بتخرج ابنته زينة

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