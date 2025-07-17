نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة والدة الفنانة هند صبري بعد أزمة صحية.. والجنازة في تونس غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عدد من أصدقاء ومحبي الفنانة هند صبري، صباح اليوم الخميس 17 يوليو 2025، عن وفاة والدتها دالندا القلعي، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، دون الكشف تفاصيل الحالة أو مدة معاناتها مع المرض.

رسائل العزاء من الوسط الفني

كانت إيمان يوسف، زوجة الملحن الراحل سامح العجمي، من أوائل من أعلنوا نبأ الوفاة، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”:

«البقاء والدوام لله، خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها السيدة Dalenda Klai، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين ويصبرك يا حبيبتي ويصبر كل الأسرة الكريمة، البقاء والدوام لله، برجاء الدعاء لها».

نبذة عن الراحلة دالندا القلعي

الراحلة دالندا القلعي، والدة الفنانة هند صبري، عملت أستاذة للغة الفرنسية في تونس، وعُرفت في الأوساط الثقافية التونسية بعطائها الأكاديمي، وكانت تحظى بعلاقات طيبة مع عدد من الشخصيات التربوية والثقافية هناك.

تعاطف واسع ودعوات بالرحمة

تلقى خبر الوفاة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب كثيرون من جمهور هند صبري ومحبيها عن تعاطفهم الشديد، مقدمين التعازي لها ولعائلتها، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.