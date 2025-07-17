نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل المطرب والملحن حسام حبيب، إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لإحياء أول حفلاته في موسم جدة، في حدث ينتظره الكثير كواحد من أبرز الفعاليات الفنية لهذا الصيف.

تم استقبال حسام بالمطار استقبالًا حافلً بالورد والترحاب من جانب منظمي الحفل ومحبيه، في أول ظهور غنائي له في جدة، والذي يحمل عنوان "أحاسيس" ويقام مساء غدًا الجمعة 18 يوليو، على أحد أرقى مسارح موسم جدة في الساعة التاسعة مساءً.

في وقت سابق، عبر حسام على حسابه بموقع "إنستجرام" عن امتنانه الكبير وتقديره البالغ بهذه المناسبة، مؤكدا تعلقه بجمهوره في جدة والسعودية بشكل عام، وواصفا إياهم بـ "أهلي وناسي" ومشيرا إلى أن تفاعلهم معه يمنحه دوما دافعًا لتقديم الأفضل على المسرح.

تفاصيل الحفل

من المقرر أن يقدم حسام حبيب لجمهوره في جدة باقة من أجمل أغانيه التي لازمت مسيرته وحفرت مكانتها في قلوب المتابعين، من بينها "فرق كبير"، "أجمل قصة حب"، "خليني معاك"، و"شايف نفسه"، إضافة إلى مفاجآت متعددة بين الأغاني الرومانسية والطربية التي تميز حسام وأسلوبه الخاص.

كما سيغني مجموعة من الأعمال الجديدة التي لم تطرح بعد كاملة على المسارح، ليستمع لها الجمهور السعودي للمرة الأولى على الهواء مباشرة.

ويبرز من بين هذه الأعمال أغنية "سيبتك"، التي أطلقها حسام مؤخرً وحققت نجاحا واسعا ونسب مشاهدة عالية على موقع يوتيوب، وسط إعجاب كبير بالنقلة الموسيقية التي قدمها في هذا العمل، الذي جاء بتوقيع الشاعر أدهم معتز، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه، من إنتاج شركة "روتانا".