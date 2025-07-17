نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. الخطيب يستجيب لطلب نبيل الحلفاوى ويشارك في مسلسل "كتالوج" بطولة محمد فراج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة من العيار الثقيل، يظهر الكابتن (محمود الخطيب) في إحدى حلقات مسلسل كتالوج بطولة النجم محمد فراج، والذى يعرض حاليًا على منصة Netflix العالمية، وجاء ظهور الخطيب في المسلسل على خلفية إحدى الأمنيات للفنان الراحل نبيل الحلفاوى والتي تربطهما علاقة صداقة قوية منذ زمن بعيد، حيث قبل رحيل الحلفاوي كان نجله المخرج وليد الحلفاوي يعمل على مسلسل كتالوج، وبالفعل طلب نبيل الحفاوي من الخطيب أن يساند نجله وليد الحلفاوي ويظهر معه في مشهد مؤثر يتحدث فيه عن دعم الأبناء وكيف يقوى الأب أواصر المحبة والدعم والمساندة لاولاده، وتشجيعًا منه على التربيه الإيجابية وزرع القيم للأجيال القادمة.

وجمعت الصورة كلًا من، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والفنان محمد فراج والمنتج أحمد الجناينى، والمخرج وليد الحلفاوي والفنان خالد كمال.

قصة مسلسل "كتالوج"

مسلسل "كتالوج" دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده إلى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

أبطال مسلسل كتالوج



مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.