إدوارد ولولا جفان يشاركان في أول حفل لهما بالعلمين الجديدة بعد نجاح "عاجبني"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك النجمان إدوارد واللبنانية لولا جفان في إحياء أول حفل يجمعهما بعد نجاح اغنيتهما "عاجبني" التي تصدرت مشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى، وذلك مساء غد الجمعة داخل Notch beach club الذي شهد تصوير مشاهد الكليب.

شروط حضور الحفل



ويشترط القائمون على حفل إدوارد ولولا جفان تواجد الجمهور بالملابس البيضاء، وتجرى الاستعدادات داخل نوتش بيتش للخروج بحفل مبهر بموصفات لايف عالمية من الاضاءة والمؤثرات البصرية والـfire works.

أغنية “عاجبني”



جدير بالذكر ان أغنية "عاجبني" استغرق تصويرها 24 ساعة متواصلة وهى " كلمات محمد البوغا ولحن مدين وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس وإخراج محمد القاضي ومدير التصوير أحمد عبد القادر وإنتاج ياسر الحريري ميديا برودكشن.

والأغنية مبهجة من لون المقسوم وتناسب أجواء الصيف حيث من المقرر إطلاقها خلال اسبوع علي كافة قنوات المزيكا ومختلف منصات الموسيقى.



ويضم كليب "عاجبني" عدد كبير من الاستعراضات الغنائية سواء المنفردة أو المشتركة للنجمين إدوارد ولولا جفان تحت إشراف مصممة الرقصات نادين فرح وبخلفيات مختلفة سواء لابراج العلمين أو للشاطئ وأماكن السهر والإبحار بمركب بجوار شاطئ نوتش.

فرقة “زا جيبسيس”



المعروف أن إدوارد رغم تزايد نجوميته فى التمثيل إلا أنه استعاد مكانته فى عالم الأغنية بتكوين فرقة “زا جيبسيس” التي تضم نجله عازف الجيتار والمطرب مارك والموزع أحمد عادل وعدد من الموسيقيين ويقدمون أغاني إدوارد الشهيرة مثل "ليندا ليندا" بالإضافة إلى عددًا من أغاني الأفلام التي شارك في بطولتها منها "قزقز كابوريا" من "مهمة في فيلم قديم" و" أنا أحسن مغني في مصر" من "كباريه".. بالإضافة إلى ميدلي "كاجولوه" لمحمد هنيدي و"شوفت الحيلوة راكبه تاكسي" لثلاثي أضواء المسرح ة" أحسن ناس" لداليدا.. وجميعها تقدم باسلوب وتوزيعات موسيقية تشيع البهجة والتفاعل لدى الجمهور في مختلف حفلاتهم الغنائية.



كما سبق وأن شاركت النجمة اللبنانية لولا جفان إدوارد إحياء حفل ليلة رأس السنة 2025 بمصر داخل نادي هيلوبوليس الشروق.

"ما فيش كده"

وخلال الحفل خطفت الأنظار بأغانيها الاستعراضية والرومانسية المميزة بداية من "ما فيش كده"،ووالتي تعاونت فيها مع جاد شويري كمخرج وظهر خلال الكليب بمقطع راب والأغنية كلمات محمد رفاعي وجاد شويرى ولحن محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة.

كما قدمت اغنية "أيوة أنا جامدة" و"شيكولاته" وتفاعل معها إعجاب الجمهور طوال فترة تواجدها على خشبة المسرح.



ووقع إختيار المخرج محمد القاضي وصناع "عاجبني" على العلمين الجديدة للترويج للاماكن والاجواء الساحرة بالمدينة ذات الطابع العالمي خاصة مع إعلان المنظمة العربية للسياحة عن اختيارها عاصمة للمصايف العربية لعام 2025.