نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ومكان تشييع جثمان والدة هند صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا منذ قليل، والدة الفنانة التونسية هند صبري، بعد صراع من المرض في الآونة الأخيرة.

موعد صلاة الجنازة على والدة الفنانة هند صبري

وأعلن مدير أعمال الفنانة هند صبري عن موعد صلاة الجنازة والمقرر أن يتم تشييع الجثمان غدًا الجمعة عقب صلاة العصر في تونس، وسوف يتم دفن جثمانها في مقبرة سبالة بن عمّار، طريق جبّاس.

وأعلنت إيمان يوسف، زوجة الملحن الراحل سامح العجمي، عن الوفاة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت:" البقاء والدوام لله، خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها السيدة Dalenda Klai، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين ويصبرك يا حبيبتي ويصبر كل الأسرة الكريمة، البقاء والدوام لله، برجاء الدعاء لها".

آخر أعمال هند صبري

وكان آخر أعمال هند صبري هو مسلسل البحث عن علا 2،و دارت أحداثه حول شخصية علا وتنقل التطورات التي حدثت في حياتها خاصةً بعد الطلاق وبعد تعرفها على أشخاص جديدة وتوسع عالمها، وشارك في بطولته سوسن بدر، محمود الليثي، ظافر العابدين، طارق الإبياري، ندى موسى، وغيرهم عدد كبير من نجوم الفن.

كما شاركت هند صبري في مسلسل "مفترق طرق" الذي شارك في بطولته إياد نصار، وماجد المصري، وجومانا مراد، وأشرف على كتابة العمل كل من السيناريست الراحل شريف بدر الدين ووائل حمدي.