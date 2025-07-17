غدًا.. رامي عياش يستعد لإحياء أضخم حفل غنائي بالعلمين الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الميجا ستار اللبناني رامي عياش لإحياء أضخم حفل "وايت بارتي " مساء غد الجمعة 18 يوليو الجاري داخل نوتش بيتش بالعلمين الجديدة،وذلك للعالم الثاني على التوالي.

شروط حضور الحفل



ويشترط تواجد الحضور للحفل بالملابس البيضاء، ومن المتوقع توافد الآلاف من محبي رامي عياش بمصر ومختلف الجنسيات العربية.



وتجرى الاستعدادات مع شركاء نوتش بيتش رأفت عدلي، ياسر الحريري، محمد مخلص، وائل صبحي، أشرف نعيم، جورج بديع للخروج بحفل مبهر بموصفات لايف عالمية من الإضاءة والمؤثرات البصرية والـ fire works.

ألبوم رامي عياش الجديد



على جانب آخر، صرح عياش مؤخرًا أنه يعد مفاجآت كثيرة لجمهوره فى مصر والوطن العربى، من بينها أنه أوشك على الانتهاء من ألبومه الغنائى الجديد، الذى يتعاون فيه مجددًا مع شركة "مزيكا" ومن المقرر طرحه فى موسم الصيف الحالي 2025.

ويقدم في ألبومه الجديد مجموعة متنوعة من الأغنيات، ويشارك فيها رامي عياش من كلماته وألحانه بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقين فى مصر ولبنان.