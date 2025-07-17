سر تصدر مي عز الدين تريند "جوجل".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مي عز الدين تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما هنأت النجم أحمد السعدني بمناسبة عيد ميلاده الـ45، وذلك بنشر فيديو يجمع صورهما مكتوب عليه "عيد ميلاد سعيد يا صديقي المفضل".

آخر أعمال مي عز الدين





يذكر أن تألقت النجمة مي عز الدين خلال شهر رمضان 2025 بمسلسل قلبي ومفتاحه، وحقق العمل نجاح باهر.



وشارك في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: مي عز الدين، آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، والمسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج Media Hub - سعدي جوهر.



آخر عمال أحمد السعدني

كما تألق النجم أحمد السعدني في مسلسل "لام شمسية"، الذي عُرض خلال موسم رمضان والذي أثار جدلا واسعا وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الإجتماعي.



المسلسل يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، علي البيلي، ويارا رجب، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.