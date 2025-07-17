نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان ناجي والدة هنادي مهنا في "بتوقيت 28" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة إيمان ناجي في حكاية "بتوقيت 28" ضمن حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، وتواصل تصوير أحداث الحكاية، تمهيدًا للعرض خلال أغسطس المقبل.

تفاصيل حكاية “بتوقيت 28”

ويشارك في بطولة الحكاية النجوم الشباب هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، ونانسي هلال وإيمان

ناجي.

وتدور القصة حول مجموعة زملاء في شركة إنتاج بودكاست، تجمعهم علاقة قوية وعشرة سنوات طويلة، ويمروا بتفاصيل وأحداث إنسانية تتواكب من الشعار الرئيسي للمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو".

تفاصيل شخصية هنادي مهنا

وتقدم هنادي مهنا شخصية "داليدا" مذيعة بودكاست، ومتزوجة من أحمد جمال سعيد الذي يقدم شخصية "مازن" صاحب الشركة، بينما يقدم يوسف عثمان شخصية "شريف" مخرج بودكاست وأفلام قصيرة، فيما تقدم نانسي هلال شخصية "ياسمين" صديقتهم المقربة.



وتقدم إيمان ناجي شخصية والدة هنادي مهنا "نوال" والتي تقدم شخصية مميزة خلال هذا العمل.

الجدير بالذكر إن حكاية "بتوقيت 28" هي احدى حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، والذي يضم 7 حكايات، وهذه الحكاية من تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، ومن إنتاج k media كريم أبوذكري، ويعرض المسلسل خلال أغسطس المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.