نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. فيلم الشاطر يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما طرح أمس الثلاثاء، بدور العرض السينمائية، لينافس ضمن أفلام الصيف الحالي 2025.

أبطال فيلم الشاطر



"الشاطر" من بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.



أحداث فيلم الشاطر



وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.