منة شلبي تكشف موقفًا لا يُنسى مع يوسف شاهين

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة منة شلبي عن موقف مميز جمعها بالمخرج الراحل يوسف شاهين أثناء تصوير فيلم هي فوضى. وقالت منة خلال لقائها في برنامج فضفضت أوي مع المخرج معتز التوني: "كان فيه مشهد يوسف شاهين أخرجه، وبعد ما صورناه أعجب جدًا بالـ shot، وفوجئت بيه بيقوم ويبوس إيدي ويقولي شكرًا. الموقف ده علّمني إن حتى الكبار مهما كانت نجوميتهم بيخافوا وبيتسبطوا بالشغل الحلو."

كما تحدثت منة عن طريقتها في التعامل مع مشاهدها أثناء التصوير، مؤكدة:

"لو المخرج قالي بصي على المشهد اللي صورتيه، مش بحب أعمل كده ولا أتفرج على نفسي، عشان بحس إن وظيفتي مش أقيّم أدائي. لو بصيت وعجبني ممكن أتكاسل في اللي جاي."

وعن رأيها في الدراما التلفزيونية، أوضحت منة شلبي: "بحب المسلسلات لكن مش big fan ليهم، لأن طريقة الشغل مختلفة عن الأفلام، وده بيقتل حب الشغلانة والإخلاص، وبيموت الصناعة."

آخر أعمالها

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي السينمائية كان فيلم الهوى سلطان، الذي شاركها بطولته أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وآخرون، من إخراج هبة يسري.

