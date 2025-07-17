رحمة محسن تطمئن جمهورها بعد جراحة بالمعدة: "يارب ماحدش يشوف مرض"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعرضت المطربة الشعبية رحمة محسن لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، استدعت نقلها إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية في المعدة.

وفي أول تعليق لها بعد تجاوز الأزمة، وجهت رحمة رسالة شكر عبر حسابها الرسمي على إنستجرام قائلة:

"شكرًا ألف شكر لكل حد سأل عليا.. وآسفة جدًا لو ماقدرتش أرد على كل الناس، وكتر خير الجميع.. يا رب ماحدش يشوف مرض ولا شر أبدًا."

رحمة محسن، التي خطفت الأنظار بصوتها وأغنياتها الشعبية، كانت قد كشفت في تصريحات سابقة تفاصيل حياتها قبل الشهرة، مؤكدة أنها عملت في إدارة عربة قهوة بشوارع زايد وأكتوبر، قائلة:

"أنا اللي كنت واقفة بعربية القهوة.. وكان فيه فنانين ومذيعين بياخدوا مني.. ودلوقتي الناس بتنشر الصور القديمة وبتقولي الله يرحم أيام زمان."

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر للنجم أحمد العوضي:

"هو شهم وجدع وآمن بيا والحمد لله مخذلتهوش.. والأغنية لسه شغالة في كل مكان في مصر."