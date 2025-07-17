نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي: المسلسلات تقتل الإخلاص.. وذكريات طريفة عن الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة منة شلبي عن رأيها في الدراما التلفزيونية، مؤكدة أنها لا تفضل المشاركة في المسلسلات بسبب طول فترة التصوير وصعوبتها.

وقالت منة، خلال لقائها في برنامج "فضفضت أوي" الذي يقدمه المخرج معتز التوني عبر منصة واتش إت: "بحب المسلسلات لكن مش بيج فان ليهم، لأن طريقة شغلهم غير الأفلام، وبتقتل حب الشغلانة وبتقتل الإخلاص وتموّت الصناعة".

كما شاركت الفنانة جمهورها موقفًا طريفًا من طفولتها، قائلة: "أنا أول طفلة في رابعة ابتدائي تجيب كحكتين"، ليمازحها معتز التوني: وأنا سقطت في أولى ابتدائي، كانت صعبة عليا جامد"،لترد منة ضاحكة: "كنت أشطر منك وفشلت في رابعة ابتدائي".

وتطرقت منة شلبي خلال اللقاء إلى لقائها بالعالم الراحل أحمد زويل، قائلة: "قابلت دكتور أحمد زويل وقلت يمكن يعالجني، قلت له عندي فص في المخ مسؤول عن الأرقام والعلوم مش موجود، رد عليا وقال: لازم يبقى شغال من وإنتي صغيرة".

