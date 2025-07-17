نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي: الناس لقبت والدي بـ "فتوة الناس الغلابة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن تقديم السيرة الذاتية لوالدها الراحل فريد شوقي في عمل فني، لا يلاقي نجاح كبير سوى أعمال معينة مثل "أسمهان، أم كلثوم، أبو ضحكة جنان، الملك فاروق"، رافضة الموضوع نهائيًا ولا رجعه فيه أو التفكير فيه من الأساس.



وتابعت رانيا فريد شوقي، حديثها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2" قائلة أنها ترفض تقديم السيرة الذاتية لوالدها في أي عمل فني سواء سينما أو دراما، وليس هناك فنان يستطيع أن يقوم بشخصيته كونه فنان قدير وله بصمة مهمة وعلى قدر كبير من الموهبة والنجاح الذي حققه ليس له مثيل.



وأضافت رانيا قائلة: "فريد شوقي حالة خاصة وبقاله 27 سنة بعد وفاته والناس مسمياه "ملك الترسو، فتوة الناس الغلابة، وحش الشاشة"، وهو ساب آثر عند الناس وأتربوا على أفلامه.

واختتمت رانيا فريد شوقي حديثها عن مشاركة البلوجر والتيك توكر في أعمال فنية قائلة أنه ليس هناك مانع من مشاركتهم لأن مجال الفن مفتوح أمام الجميع وفي النهاية الرأي للجمهور وهو ذكي للغاية ولا يُنجح أي شخص، وحتى لو نجح البلوجر أو غيرة لفترة معينة فلن يستمر لأن الاستمرارية صعبها في حد ذاته.