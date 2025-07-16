نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي: بكيت بعد نجاح دوري في "الضوء الشارد" وقولت "أنت فرحان بيا يا بابا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن هدفها في الحياة خلال بداية مشوارها الفني هو الوقوف أمام والدها في عمل فني وذلك تحقق من خلال فيلم "آه وأه من شربات"، مؤكدة أنه كان بمثابة حلم كبير لها



وتابعت رانيا فريد شوقي، حديثها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2" قائلة:"أتعرض عليا حاجات كتير في بداية حياتي ولكن رفضت، لأن حلمي كان أقدم عمل سينمائي من خلال والدي مكتوب في أول التتر "فريد شوقي يقدم"، وقلة أعمالي الفنية بسبب إختياري الدقيق في اللي بيتعرض عليا لأني مش هعمل حاجة لمجرد السلام وخلاص، والأعمال نفسها قلة بكتير عكس زمان كانت في جهات إنتاجية خاصة وتابعة للدولة بتنتج لكن دلوقتي نص الناس قاعدة في البيت".



وأشارت رانيا فريد شوقي، إلى أن نجاح شخصية "نفسية"، التي قدمتها سابقًا في مسلسل الضوء الشارد يرجع للجمهور والشارع فليس هناك أصدق من ذلك، فالسوشيال ميديا والتريند لم يكونوا موجودين قديمًا، معقبة بأن هناك مسلسلات في الوقت الحالي تنجح عن طريق شراء عدد من المشاهدات والتعليقات والتريندات.



وأختتمت رانيا فريد شوقي، حديثها بأن نجاح المسلسلات يُشترى في وقتنا الحالي حتى التريندات أيضًا، وخلال تصوير مسلسل الضوء الشارد توفى والدها وبعد عرض العمل أقيمت ندوة لصناع المسلسل في جامعة قنا، والمدرج كان يحتوي على 5 آلاف طالب ومن كثرة التصفيق وحفاوة الإستقبال لم تصدق نفسها وعلى الفور انهمرت دموعها من البكاء، ووقتها رفعت عينها للسماء وقالت لوالدها "أنت شايفني يا بابا وفرحان بيا".