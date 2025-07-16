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بهذه الطريقة.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده ويستمتع بإجازته الصيفية

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  • بهذه الطريقة.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده ويستمتع بإجازته الصيفية 2/4
  • بهذه الطريقة.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده ويستمتع بإجازته الصيفية 3/4
  • بهذه الطريقة.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده ويستمتع بإجازته الصيفية 4/4

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان أحمد السعدني على مشاركة جمهوره بصور له أثناء استمتاعه بإجازته الصيفية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهر “السعدني” وهو في حمام السباحة، وعلق على الصور قائلا: "صباح الخير وكل سنة وانا طيب ومتشكرين لكل اللي بعت وحيبعت" مما أثار تفاعل الكثير من الجمهور معه.

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أحدث أعمال احمد السعدني 

بينما ينتظر أحمد السعدني عرض فيلمه الجديد ولنا في الخيال حب الذي يجمعه بـ مايان السيد، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها، وتضم قائمة أبطاله كل من: أحمد صلاح السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميده، عفاف مصطفى، ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف سارة رزيق.

آخر أعمال أحمد السعدني

وكان آخر أعمال أحمد السعدني هو مسلسل لام شمسية الذى دار في إطار اجتماعي تشويقي، تناول قضية التحرش بالأطفال، ولعبت خلاله أمينة خليل شخصية مُدرسة في إحدى المدارس الدولية، والممسلسل مكون من 15 حلقة، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، الطفل علي البيلي، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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