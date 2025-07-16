نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة شبابية.. نرمين الفقي تخطف أنظار الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصور لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “نرمين” بإطلالة جذابة حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض، وتيشيرت باللون الأبيض، وارتدت كاب باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب الكثيرين معها.

أحدث أعمال نرمين الفقي

ومن ناحية اخري، تشارك نرمين الفقي في مسلسل "بعد النهاية" عبارة عن 15 حلقة وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي وهو من تأليف فداء الشندويلي بطولة نرمين الفقي، ريهام سعيد، هالة فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، صبري عبدالمنعم وظهور متميز للنجم تامر عبدالمنعم ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

اخر اعمال نرمين الفقي

وكان مسلسل "محارب" اخر اعمال نرمين الفقي، وهو من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

قصة مسلسل محارب

ودارت أحداث مسلسل إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، حول الشاب محارب (حسن الرداد) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة محارب في حادث سيارة، ويجد نفسه متورطًا فى العديد من القضايا حتى يتنازل عن البلاغ الذى قدمته ضد الشاب الذى صدم والدته بالسيارة.