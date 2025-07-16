نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة مبهجة.. عبير صبري تتبهر جمهورها بأحدث ظهور (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصور له من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “عبير” وهي ترتدي فستا فلوري ابيض وبه الكثير من الورود الملونة.،،ضعت ماكياج مناسب للإطلالة، واعتمدت على تسريحة شعر أنيقة، مما أثار إعجاب جمهورها.

مشاركة عبير صبري في مسلسل حدوتة منسية

‎وكانت الفنانة عبير صبري، قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل «حدوتة منسية»، وشاركها البطولة سوسن بدر وأحمد فهيم ومحمود حجازي ونانسي صلاح وهشام إسماعيل من إخراج محمد محيي الدين.

المسلسل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث، كما يناقش أيضًا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الارحام.



أحدث أعمال عبير صبري

ومن ناحية اخري، تواصل عبير صبري في الفترة الحالية التحضير لمسلسل جديد بعنوان زمالك بولاق، من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وايضا تستعد لتصوير مشاهدها في فيلم "اتنين × واحد"، الذي انطلق تصويره بعد شهر رمضان المبارك، الفيلم من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم

آخر أعمال الفنانة عبير صبري

وكان اخر اعمال عبير صبري هو فيلم ليلة العيد، بطولة يسرا تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز والعمل تناول فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا المصري وشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ.

وايضا شاركت في مسلسل حدوتة منسية، هو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي والعمل شارك فيه كل من سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، محمد علي رزق، هلا السعيد، هبه عبدالغني وآخرين.

مسلسلات شاركت فيها عبير صبري

مسلسلات: الدرب الجديد، الشحات لم يحلم أمل، الفراشتان والنور، آبابا لغة الصمت، بيان رسمي، يا عزيزي كلنا لصوص، لن أخضع لرجل، فوازير المضحكون، عظمة يا ست، نقوش من ذهب ونحاس، ومن الذي لا يحب فاطمة، الحصيدة، أصل وخمس صور، دمي دموعي وإبتسامتي، وبقيت الذكريات، هوانم جاردن سيتي 2، شيء غير الحب، القلب يخطئ أحيانا، أوقات خادعة، الفرار من الحب نواع، المحاربون، ألف ليلة وليلة، همسات، منشية البكري، الهودج العالية، انظر حولك وابتسم، قلوب تائهة، أصعب قرار، قيود من نار، الهاربة 1، مسك الليل، دموع القمر، جنة إبليس، أحلام نبيلة.