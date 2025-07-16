«ولاد الأبالسة».. سلوى عثمان تتعاقد على عمل درامي جديد

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة سلوي عثمان علي عمل درامي جديد يحمل اسم «ولاد الأبالسة»، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من التعاقد مع بقية أبطال العمل.

ابطال مسلسل «ولاد الأبالسة»

ويشارك في بطولة مسلسل «ولاد الأبالسة» بجانب سلوى عثمان عدد من الفنانين أبرزهم: تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم محمد رضوان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر والقاضي، محمد عبد الجواد إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.

سلوي عثمان في عالم الغناء

ومن ناحية اخري، دخلت سلوى عثمان عالم الغناء، بعدما تعاونت في أغنية مع الرابر كوك وحملت الأغنية اسمها “سلوى عثمان” كما تحدثت عن مسيرتها ووصفها مغني الراب في الأغنية بملكة الدراما وملكة الأحزان، وتظهر خلال الأغنية بصوتها في مقطع خاص يتحدث عن رحلتها الفنية التي تميزت بالأدوار الدرامية المؤثرة.

آخر أعمال سلوى عثمان

وكان اخر اعمال سلوى عثمان هو مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان وكوكبة من الفنانين أبرزهم: دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وايضا شاركت في مسلسل "سيد الناس" بطولة: عمرو سعد، وإلهام شاهين، وريم مصطفى، وأحمد زاهر، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وخالد الصاوي، ومنة فضالي، ونشوى مصطفى، ورنا رئيس، وملك أحمد زاهر، وأحمد فهيم، تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.