نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تتألق بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “هنا” وهي ترتدي “set” باللون الكحلي وهي عبارة جيبة قصيرة وتشيرت من نفس اللون، وارتدت نظارة شمس، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معها.

شخصية هنا الزاهد في فيلم الشاطر

وظهرت هنا الزاهد خلال البرومو بشخصيتي راقصة وفتاة تعمل فى سيرك خلال الأحداث وتطاردها هي وامير كرارة عصابة كبيرة بتركيا.

أبطال فيلم الشاطر

ويشارك في فيلم الشاطر امير كرارة وهنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، اللبناني عادل كرم، ومحمد القس، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي وشيرين رضا، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

أحدث أعمال هنا الزاهد

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم The Seven Dogs، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، منة شلبي، ناصر القصبي، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هالة صدقي، وعدد من النجوم العالميين منهم سلمان خان، وسانجاي دت.

قصة فيلم The Seven Dogs

وتدور أحداث الفيلم حول الضابط خالد العزازي الذي يعتقل غالي أبو داوود أحد أعضاء منظمة إجرامية تعرف باسم The Seven Dogs، وبعد عام تعود المنظمة للظهور وتبدأ في تهريب مخدر جديد يدعى Pink Lady عبر الشرق الأوسط، ليضطر خالد للتعاون مع غالي، الذي يمتلك معلومات داخلية عن المنظمة، في مهمة محفوفة بالمخاطر تمتد عبر مدن عالمية متعددة، في محاولة لتفكيك الشبكة الإجرامية ومنع انتشار المخدر.