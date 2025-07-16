نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "إية يا قلبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغنيته الجديدة "إيه يا قلبى - حمو"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

تفاصيل اغنيه "إية يا قلبي"

وجاءت اغنيه "إية يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس.

كلمات اغنية "إية يا قلبي"

وتقول كلمات الأغنية: "معاكي ببقى بيبي معاهم عمو، مع كل الناس محمد معاكي ببقى حمو.. وبقيتي تهمي قلبي اللي مكانش حد هامه.. بحل أي حوار بس انتي حوار معرفش حله.. إيه يا قلبي".

أحدث اعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، انتهي محمد رمضان والمخرج محمد دياب من تصوير 90% فى أحداث فيلم اسد، وذلك على مدار 56 يومًا.

قصة فيلم أسد

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركّز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع، من خلال حقبة زمنية كان يعاني فيها الناس من هذه الظواهر.

أبطال فيلم أسد

وفيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ وديكور احمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان واللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.

حفلة محمد رمضان في الساحل الشمالي

وشهدت الأيام القليلة الماضية مشاركة محمد رمضان في أولى حفلاته الغنائية لصيف 2025، والتي أُقيمت في الساحل الشمالي، ضمن سلسلة فعاليات موسيقية يشهدها الموسم الحالي، واحتشد الجمهور بكثافة من مختلف المحافظات لحضور الحفل، الذي قدّم خلاله رمضان مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل: "نمبر وان"، "الملك"، "ثابت"، بالإضافة إلى أعماله الأحدث التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.