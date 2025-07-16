نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة المقبلة.. أبطال مسلسل فات الميعاد في ضيافة صاحبة السعادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل أبطال مسلسل فات الميعاد، ضيوفًا على برنامج صاحبة السعادة، والذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

موعد حلقة أبطال مسلسل فات الميعاد في صاحبة السعادة

وتعرض الحلقة الأحد القادم الموافق 20 يوليو، في تمام العاشرة مساءً على قناة dmc.

أبطال مسلسل فات الميعاد في صاحبة السعادة

ويضمّ اللقاء أبطال العمل: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، سلوى محمد علي، محمد علي رزق، المنتج إبراهيم حمودة، والمخرج سعد هنداوي، في حضور مميز.

تفاصيل حلقة أبطال مسلسل فات الميعاد في صاحبة السعادة

ويستعرض أبطال مسلسل فات الميعاد خلال الحلقة كواليس التصوير، وتفاعل الجمهور مع الحلقات، في ظل تصدر المسلسل للتريند

قصة مسلسل فات الميعاد

تدور أحداث العمل في سياق درامي اجتماعي مشوّق، حيث تنطلق من طلاق تطلبه أسماء أبو اليزيد من زوجها أحمد مجدي، ومن ثم تشتعل سلسلة من الأحداث المعقدة التي تقلب حياة الأبطال رأسًا على عقب، وبين مشاعر الحب والرومانسية، تتصاعد التوترات وتنكشف حقيقة الشخصيات أمام اختبارات حقيقية تكشف صراعاتهم الداخلية الدفينة.

أبطال فات الميعاد

يشارك في بطولة مسلسل فات الميعاد كل من أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، ومحمد أبو داود، تأليف عاطف ناشد، إسلام أدهم، وناصر عبد الحميد، والعمل من إخراج سعد هنداوي.