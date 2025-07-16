نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية «فلاش باك».. أحمد خالد صالح يعيش دراما مشوقة مع مريم الجندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل أبطال حكاية «فلاش باك»، إحدى حكايات مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، تصوير مشاهدهم، حيث من المقرر عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة عبر إحدى شاشات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية.

كواليس حكاية «فلاش باك»

وطرحت الشركة المنتجة عن الصور الأولى من الحكاية، والتي كشفت عن أجواء درامية مكثفة، وشخصيات تحمل أبعادًا نفسية وإنسانية عميقة، في إطار يتماشى مع هوية المسلسل الذي يرفع شعار: «ما تراه، ليس كما يبدو».

ابطال حكاية «فلاش باك»

ويشارك في بطولة حكاية «فلاش باك» عددا من الفنانين أبرزهم أحمد خالد صالح، مريم الجندي، وخالد أنور، وهي من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

شخصية أحمد خالد صالح ضم حكاية فلاش باك

ويجسد احمد خالد صالح ضمن أحداث الحكاية، شخصية مصور جنائي يدعى «زياد الكردي»، وهو مصور ذكي، يمر بتحول نفسي حاد بسبب صدمة غير متوقعة تقلب حياته رأسًا على عقب.

شخصية مريم الجندي في حكاية «فلاش باك»

تؤدي شخصية "مريم"، فنانة راقصة ورسامة، تتسم بالتركيب والتعقيد النفسي، وتعيش تحولات كبيرة داخل الأحداث.

مسلسل «ما تراه، ليس كما يبدو»

وتتكون حكاية «فلاش باك» من 5 حلقات، ويضم مسلسل «ما تراه، ليس كما يبدو»، 7 حكايات بينهم حكاية «بتوقيت 28»، وكل حكاية تقدم في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، والمسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.