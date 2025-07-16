الخميس.. أكرم حسني يطرح أغنيته الجديدة "قررنا نحن الآتي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد أكرم حسني لطرح أحدث أغنياته بعنوان "قررنا نحن الآتي" يوم الخميس 17 يوليو في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع منصات الموسيقى الرقمية.

الأغنية تأتي بتوقيع مميز من فريق عمل يجمع بين حكيم كمال ومنة عدلي القيعي في الكلمات، ولحنها ووزعها أحمد طارق يحيى، فيما تولى عمار خاطر مهمة الميكس والماستر.

وكان أكرم حسني قد قدم في موسم رمضان الماضي مسلسل الكابتن الذي يتكون من 15 حلقة، وتصدر المشاهدات عبر منصات المشاهدة معظم فترات النصف الأول من رمضان