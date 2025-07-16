عمرو دياب يحتل صدارة اليوتيوب لليوم الـ14 على التوالي

القاهرة - محمد ابراهيم - لليوم الرابع عشر على التوالي احتل النجم الكبير عمرو دياب صدارة تريند موقع يوتيوب بثلاثة أغاني.

واحتلت أغنية “خطفوني” المركز الأول في تريند موقع يوتيوب، تليها أغنية "متقلقش” في المركز الثاني، وجاءت أغنية "بابا" في المركز الثالث ليتصدر الهضبة موقع الفيديوهات الأشهر في العالم بثلاثة أغنيات من ألبومه "ابتدينا".

ومن ناحية أخرى تصدر الفنان عمرو دياب تريند موقع اكس وذلك عقب طرح أعلانه الجديد لصالح احدى شركات المشروبات الغازية وذلك على أنغام أغنيته "يلا".

وشارك في الاعلان نجله عبد الله الذي شاركه غناء الأغنية في ثاني تعاون بينهما بعد أغنية "اه ياليل".

وكان ألبوم "ابتدينا" للفنان عمرو دياي قد دخل قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم حسب آخر تحديثات المنصة الصادرة أمس. حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد "." الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس.

وعلى نفس الصعيد تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.

وعلى صعيد اخر يستعد النجم عمرو دياب لاحياء حفل كبير ضمن فاعليات مهرجان العلمين مطلع شهر أغسطس القادم.