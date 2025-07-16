فن ومشاهير

ميدو عادل وخالد محروس يقدمان شخصيات مختلفة على مسرح السامر

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  • ميدو عادل وخالد محروس يقدمان شخصيات مختلفة على مسرح السامر 1/6
  • ميدو عادل وخالد محروس يقدمان شخصيات مختلفة على مسرح السامر 2/6
  • ميدو عادل وخالد محروس يقدمان شخصيات مختلفة على مسرح السامر 3/6
  • ميدو عادل وخالد محروس يقدمان شخصيات مختلفة على مسرح السامر 4/6
  • ميدو عادل وخالد محروس يقدمان شخصيات مختلفة على مسرح السامر 5/6
  • ميدو عادل وخالد محروس يقدمان شخصيات مختلفة على مسرح السامر 6/6

القاهرة - محمد ابراهيم -  

يواصل أبطال مسرحية "حب من طرف حامد" البروفات الخاصة بالعرض والذي من المقرر إفتتاحه خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

بروفات العرض المسرحي حب من طرف حامد

يقام العرض المسرحي حب من طرف حامد تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

وبدأت بروفات مسرحية حب من طرف حامد منذ مايقرب من شهر ويتناول العرض المسرحي مجموعة من القضايا الإجتماعية ويقدمها على شكل كوميدي.

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صناع مسرحية حب من طرف حامد 

مسرحية حب من طرف حامد تأليف محمد جمال  بطولة ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبدالعزيز، أميرة عبدالرحمن، أدهم صفوت ومجموعة كبيرة من أبطال فرقة السامر المسرحية، ديكورات مهندس محمد جابر والمسرحية من إخراج سهى العزبي وإنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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