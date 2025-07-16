نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألق فرق الفنون الشعبية على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم في تقديم اجمل الفقرات الفنية المميزة، حيث قدم بعض من فقرات "السيرك القومي"، وفقرات غنائية "لفرقة انغام الشباب"، وأجمل التابلوهات الاستعراضية "للفرقة القومية للفنون الشعبية" في الليلة الساسة للموسم الصيفي 2025 التي أقيمت أمس الثلاثاء 15 يوليو بمسرح محمد عبد الوهاب بقيادة د. كريم راشد.

فقرات السيرك القومي

بدأ العرض بفقرات من السيرك القومي بقيادة الفنان وليد طه حيث قدم فقرة التوازن للفنان محمد جابر وفقرة الكلاون للفنان مروان الجوهري والفنان محمد سمير ثم اختتم عروضه بعالم السحر والخيال للفنانه امل المصري.

فرقة انغام الشباب

ثم قدمت فرقة انغام الشباب "التخت الشرقي" بقيادة الفنان وليد الحسيني أجمل الأغاني حيث قدم الفنان تامر سعيد اغاني طب ليه، شو حلو، أنا ليلة ماجاني الغالي، اه ياعيني ياليل، زي ماهي حبها، ثم قدم الفنان فارس أغاني قلبي عشقها، اشوف فيك يوم، غريبة الناس، على حسب وداد، كله على كله، إدارة مسرحية سمير إبراهيم، سيد إسماعيل، ماجد دسوقي.

الفرقة القومية للفنون الشعبية

ثم بدء الفصل الثاني بالفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان د. محمد الفرماوى، حيث قدموا مجموعة من اجمل واشهر لوحاتهم الاستعراضية فبدؤوا العرض ب "الحجالة"، "الفتوات"، "الاغاني"، "دبكة المجوز"، "الحصان"، "تنورة"، واختتمت العرض بإستعراض "العصايا"، إدارة مسرحية هاني أبو المعاطي وعلاء سعودي، تدريب منى عبد المنعم وأحمد نصيف، الإشراف على البرنامج الفنان محمد عمر والفنان أحمد مصطفى.