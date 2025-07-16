نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي تتألق بـ "مشاعر" وتتخطى 10 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الفنية اللامعة، استطاعت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أن تخطف أنظار الجمهور من جديد، بعدما تخطى ألبومها المصغر الجديد "مشاعر" حاجز العشرة ملايين مشاهدة عبر منصة يوتيوب، وذلك في فترة قصيرة من طرحه، لتؤكد مجددًا أنها ما زالت واحدة من أبرز نجمات الساحة الغنائية العربية.

أربع أغاني متنوعة تجمع بين اللهجة المصرية واللبنانية

يضم ألبوم "مشاعر" أربع أغنيات مميزة جمعت فيها نوال بين اللونين اللبناني والمصري، ما أضفى تنوعًا موسيقيًا نال إعجاب جمهورها في الوطن العربي.

وجاءت الأغنيات كالتالي:

"ماضي وفات": كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، "أجي بالدلع": كلمات تامر حسين، وألحان مدين.

"وقت الشدة": كلمات هناء الشيخ، وألحان أحمد بركات، "يا مشاعر": كلمات أحمد عصام، وألحان الشاب سامر.

كل أغنية في الألبوم تحمل طابعًا خاصًا، يجمع بين الرومانسية والقوة، ويناسب مختلف الأذواق الموسيقية، ما ساعد في انتشارها السريع وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة.

مؤتمر صحفي مرتقب بالقاهرة

وفي إطار الاحتفال بهذا النجاح، تستعد نوال الزغبي لإقامة مؤتمر صحفي في القاهرة بعد الانتهاء من طرح باقي أغنيات الألبوم، وذلك للترويج له والاحتفال مع جمهورها المصري، الذي تُكنّ له محبة خاصة.

ابنتها تيا ديب تُشاركها النجاح

وفي لمسة إنسانية وفنية دافئة، استعانت نوال الزغبي بابنتها تيا ديب لتصميم اللوك الخاص بها في إحدى أغنيات الألبوم، وقد أظهرت الصور والفيديوهات أسلوبًا عصريًا وجذابًا يعكس ذوق تيا وموهبتها في مجال الأزياء، ما أضاف طابعًا شخصيًا ومميزًا للألبوم.

نوال الزغبي تألق مستمر وحب لا ينتهي

بهذا النجاح الجديد، تُثبت نوال الزغبي أن حضورها الفني لا يزال قويًا ومتجددًا، وأنها قادرة على مواكبة العصر وتقديم فن راقٍ يلامس مشاعر الجمهور، في كل مراحل مشوارها الطويل.