نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثقافة تنظم يومًا ثقافيًا في متحف سوهاج القومي ضمن تراثك ميراثك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، ضمن فعاليات مبادرة وزارة الثقافة "مصر تتحدث عن نفسها"، بمحور "تراثك ميراثك"، بهدف إبراز ملامح الهوية الثقافية المصرية، وتعزيز الانتماء الوطني.

تراثك ميراثك

وشهد قصر ثقافة الطفل يومًا ثقافيًًا بالمتحف بسوهاج، شمل لقاء أوضحت خلاله حنان محسن، مديرة القصر، أهمية المبادرة باعتبارها جسرًا يربط الأجيال الجديدة بتاريخهم، وينقل من خلالها القيم والعادات التي شكلت الشخصية المصرية على مر العصور، من خلال الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.

جولة تفقدية بالمتحف

أعقب ذلك جولة تفقدية داخل قاعات المتحف قدمت خلالها نسمة عاشور، أخصائي المتحف ورئيس قسم التربية المتحفية لذوي الإعاقة، شرحًا تفصيليًا لمقتنياته الأثرية.

كما تضمنت الفعاليات التي تقام بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ورشة حكي للأطفال تحدث خلالها الأديب عصام مهران عضو اتحاد كتاب مصر، عن الملكة ميريت آمون، التي يعني اسمها "محبوبة آمون"، موضحا مكانتها في المجتمع المصري القديم، كما تحدث عن التماثيل الخاصة بها والتي تعد من أبرز الاكتشافات الأثرية.

ورش فنية



هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من القصص التراثية، وتنفيذ ورشة تصميم لوحات فنية معبرة تدريب الفنانة ياسمين محمد، وأخرى لعمل مشغولات يدوية بالخيوط للفنانة ميرفت محمد.

عرض فنية للموهوبين



واختتم اليوم بعرض فنية للموهوبين في مجالات الغناء والتمثيل والإنشاد والإلقاء الشعري.

واستمرارا للأنشطة الصيفية المنفذة من خلال فرع ثقافة سوهاج، بإدارة أحمد فتحى، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، شهد المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا محاضرة لقصر ثقافة سوهاج بعنوان "الإسعافات الأولية.. إنقاذ حياة" تحدث خلالها محمد علي، مسعف متطوع بالهلال الأحمر، عن أسس التعامل مع حالات الطوارئ والإصابات، موضحا أهمية الإسعافات الأولية للحفاظ على حياة المصاب، وتخفيف الألم.

ومن ناحية أخرى، واصل ماجد نشأت مسئول التكنولوجيا المعلومات، فعاليات ورشة الرسم الرقمي، قام خلالها بتدريب المشاركين على استخدام الأقلام الإلكترونية، مع التعريف بأساسيات التكوين الفني، وتوظيف الألوان، والتعامل مع واجهات البرامج الإبداعية.