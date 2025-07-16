نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 23 يوليو.. موعد طرح ألبوم جنات الغنائي الجديد "ألوم على مين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المطربة جنات، عن استعدادها لطرح ألبومها الغنائي الجديد "ألوم على مين" بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 23 يوليو الجاري، وقد كشفت عن البوستر الدعائي للألبوم وسط حالة من الترقب لدى جمهورها.

تفاصيل ألبوم جنات

الألبوم الجديد يحمل طابعًا موسيقيًا متنوعًا، حيث تمزج جنات خلاله بين الأغاني الدرامية والمقسوم، وتتعاون فيه مع كوكبة من الشعراء والملحنين البارزين في الساحة الفنية.

يتكون الألبوم من 10 أغنيات سيتم طرحها بطريقة مميزة، إذ تُطرح كل أغنية بشكل منفصل وعلى فترات متتابعة طوال الشهر الجاري، وذلك عقب استكمال عمليات الميكساج النهائية لجميع الأعمال.

ووعدت جنات جمهورها بمحتوى موسيقي متجدد وفريد من نوعه في هذا المشروع، الذي حرصت من خلاله على تقديم أفكار وألحان جديدة تواكب تطلعات المستمعين وتناسب مختلف الأذواق.