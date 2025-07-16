يوسف معاطي يحكي سر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص "وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها في "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر الكاتب والمؤلف يوسف معاطي في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، في أول ظهور له بعد 20 عام ليكشف أسرار لم تذع من قبل ومفاجآت وتصريحات هامة خلال البرنامج، وتذاع تلك الحلقات على مدار 4 أيام في التاسعة والنصف مساء بدء من الأحد المقبل على شاشة قناة الحياة.

أسرار يوسف معاطي

ويكشف معاطي خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي د. عمرو الليثي أسباب سفره لمدة عشر سنوات وأسرار تذاع لأول مرة عن الفنان عادل إمام ومذكراته التي تذاع لأول مرة ومفاجأة الحلقة مكالمة هامة يتلقاها يوسف معاطي.

ويكشف أسرار ماذا دار بينه وبين الرئيس مبارك في فيلم "طباخ الرئيس" ومن هو الطباخ الحقيقي بطل الفيلم، كما يحكي سر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص" وحقيقة إنتاج مسلسل "إشاعة حب" مرة أخرى وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها.

قوائم الاغتيالات

ولماذا وضعه الموساد على قوائم الاغتيالات ومن مورجان أحمد مورجان الحقيقي ومن هي ماما نونة الحقيقية ولماذا اعترضت جهات عليا على فيلم "السفارة في العمارة"، وأسرار كثيرة يكشف عنها في 4 حلقات مع عمرو الليثي بدءًا من الأحد المقبل على الحياة.

مواعيد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج "واحد من الناس" يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في التاسعة والنصف مساء عبر شاشة قناة الحياة.