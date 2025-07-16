الإثنين.. بقصر الإبداع الثقافة تقيم ندوة "الملامح السردية في كتابات العقاد"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في السابعة مساء الاثنين المقبل 21 يوليو، ندوة بعنوان "الملامح السردية في كتابات العقاد"، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برامج وزارة الثقافة.

الملامح السردية في كتابات العقاد

تقام الندوة بالتعاون مع نادي القصة، برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، وتشهد حديثا حول مفهوم السرد، وخصائص أسلوب العقاد، مع مناقشة عددًا من أعماله البارزة، وذلك بمشاركة كل من د. عوض الغباري، أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة القاهرة، الناقد الصحفي د. أحمد صلاح هاشم، ويديرها الناقد الأدبي حسن الجوخ، وذلك بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين.

كواليس الندوة

تنفذ الندوة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برنامج الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وإدارة الجمعيات الثقافية، بإدارة عبير رشيدي، وفي ضوء الأنشطة التثقيفية المنفذة بقصر الإبداع الفني.