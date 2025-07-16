"فلاش باك".. دراما مشوقة تكشف الوجه الآخر للحقيقة ونجومها يكشفون التفاصيل الأولى

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ العد التنازلي للانتهاء من تصوير حكاية "فلاش باك" ضمن حلقات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، حيث يواصل فريق العمل تصوير المشاهد الأخيرة من الحكاية، التي تجمع بين النجوم أحمد خالد صالح، مريم الجندي، وخالد أنور، وتُعرض قريبًا عبر شاشات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية.

صور حكاية "فلاش باك"

وأفرجت الشركة المنتجة عن الصور الأولى من الحكاية، والتي كشفت عن أجواء درامية مكثفة، وشخصيات تحمل أبعادًا نفسية وإنسانية عميقة، في إطار يتماشى مع هوية المسلسل الذي يرفع شعار: "ما تراه، ليس كما يبدو".

شخصية أحمد خالد صالح في حكاية "فلاش باك"

وعلّق النجم أحمد خالد صالح على مشاركته قائلًا في بيان صحفي له: "الحكاية دي من أول لحظة حمستني.. مختلفة وصادمة، والورق مكتوب حلو جدًا، بشارك لأول مرة مع صديقي المنتج كريم أبو ذكري، وكنت مستني اللحظة دي من زمان، وكله جه في توقيته الصح، كريم مش بس منتج شاطر، ده كمان فنان بيهتم بكل تفصيلة".

وأوضح أنه يجسد شخصية "زياد الكردي"، مصور جنائي ذكي، يمر بتحول نفسي حاد بسبب صدمة غير متوقعة تقلب حياته رأسًا على عقب، مشيرًا إلى أن الشخصية تحمل أبعادًا إنسانية عميقة جذبته منذ قراءة السيناريو.

وأضاف: "الاسم لوحده بيخليك تتوقف، وتفكر، وده المطلوب من أي فن محترم".

شخصية مريم الجندي في حكاية “فلاش باك”

أما الفنانة مريم الجندي، فكشفت عن دورها في الحكاية، حيث تؤدي شخصية "مريم"، فنانة راقصة ورسامة، تتسم بالتركيب والتعقيد النفسي، وتعيش تحولات كبيرة داخل الأحداث.

وقالت: "الشخصية دي قريبة لقلبي جدًا، غنية دراميًا وإنسانيًا، أول ما قريت الاسم حسيت إني مؤمنة بيه فعلًا، لأن اللي بنشوفه مش دايمًا هو الحقيقة".

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون لأول مرة مع أحمد خالد صالح، مؤكدة أن أجواء التصوير مريحة، والشركة المنتجة وفرت كل سبل الدعم لإخراج عمل يليق بالجمهور.

مشاركة خالد أنور في حكاية “فلاش باك”

ومن جانبه، عبّر النجم خالد أنور عن حماسه للمشاركة، موضحًا أن المشروع مختلف عن أغلب ما قدمته الدراما المصرية في السنوات الأخيرة، وقال: "الحكاية مكتوبة بحرفية، والفكرة كلها جديدة على السوق.. حسيت إني شايف مسلسل بيتعرض على نتفليكس أو منصة عالمية مش مجرد عمل موسمي".

صناع حكاية “فلاش باك”

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وتُعرض ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات، ويُعرض خلال موسم الصيف.