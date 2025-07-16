ياسمين عبد العزيز تفاجأ جمهورها بصورتها بالحجاب

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بمقطع فيديو جديد عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيه مرتدية الحجاب من داخل أحد المساجد، الإطلالة لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بطلتها الروحانية والبسيطة.

ردود فعل واسعة

انتشر الفيديو سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه جاء بعد مشاركتها الناجحة في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، والذي نال إشادة جماهيرية ونقدية واسعة.

مسلسل "وتقابل حبيب"

كانت ياسمين عبد العزيز قد خاضت سباق رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"، إلى جانب نخبة من النجوم من بينهم نيكول سابا، خالد سليم، كريم فهمي، أنوشكا، صلاح عبد الله، وغيرهم. العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وحقق نسب مشاهدة عالية أثناء عرضه.

إشادة فنية من النقاد

الناقد الفني طارق الشناوي علّق على أداء ياسمين عبد العزيز في العمل، مشيدًا بموهبتها اللافتة، ووصفها بأنها من القليلات اللاتي يستحقن لقب "نجمة شباك"، نظرًا لجماهيريتها الواسعة وقدرتها على النجاح في الدراما والسينما معًا.