إيناس عزالدين تحتفل في دبي بمرور عامين على الإقامة الذهبية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة إيناس عزالدين، مساء أمس، في مدينة دبي بمرور عامين على حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، هذه المناسبة التي شكلت محطة مهمة في مشوارها المهني والشخصي على حد سواء.

تميز الاحتفال بأجواء الحفاوة والتقدير الذي أبدته الشركة المنظمة للحفل، لتكون إيناس أول فنانة تعمل معهم وتحصل على الإقامة الذهبية عن طريقهم.

وأعدت الشركة المنظمة استقبالًا خاصًا للفنانة إيناس عزالدين تضمن باقات الزهور والتكريمات، بجانب أخذ الصور التذكارية وتسجيل حلقتين من برنامجين مختلفين، الأول هو برنامج "نجمة وشباك"، والثاني بودكاست بعنوان "تصدق أو لا تصدق" مع الإعلامي أحمد عبدالعزيز.

أكدت إيناس خلال لقاءاتها الصحفية أن هذه المناسبة ليست المرة الأولى التي تزور فيها دولة الإمارات، لكنها تكتسي طابعا خاصا هذه المرة نتيجة الاحتفال الرسمي الذي أقامه فريق الشركة المنظمة للاحتفال بهذه المناسبة، كما أشارت إلى أنها تقدر الدعم الذي تتلقاه من جميع محبيها في الإمارات، وأن هذه الإقامة الذهبية زادت من ارتباطها بهذا البلد وريادته في احتضان المواهب العربية.

أحدث أعمال إيناس عز الدين

على الصعيد المهني، تعاقدت الفنانة إيناس عزالدين مؤخرا على المشاركة في مسلسل جديد من إخراج المخرج محمد النقلي، من المقرر انطلاق تصويره قريبً ليعرض في الموسم الدرامي القادم.