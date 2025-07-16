نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هذا الرجل أبي".. أحدث برامج التليفزيون المصري على شاشة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب أحمد المسلماني، عن انطلاق برنامج “هذا الرجل أبي”، على شاشة التليفزيون المصري قريبًا.

يستضيف البرنامج أبناء المفكرين، والعلماء، والمبدعين، والساسة، والشخصيات العامة؛ للحديث عن آبائهم، ويستعرض الضيوف شهادتهم علي حياة آبائهم، ومسيرتهم، وقصة صعودهم، ومواقفهم الموضوعية والذاتية في الحياة العامة والخاصة.

يهدف البرنامج الذي يُبث أسبوعيًا على شاشة القناة الأولى، إلى تكريم الآباء، وتعزيز مكانتهم، والتأكيد على تقديرهم واحترامهم، في ظل موجة تستهدف النيل من قيم الأسرة المصرية، وتضخيم الخلافات العائلية للتقليل من دور الأب في قيادة العائلة وحماية الأبناء، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز رسالة الأب في إفادة محيطه ومجتمعه، ومساعدة الآخرين.