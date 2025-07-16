نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من رسالة واتساب لأغنية في الألبوم.. مدين يحكي كواليس "حفلة تخرج من حياتي" مع تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الملحن مدين، عن كواليس تعاونه المفاجئ مع النجم تامر حسني في أغنية "حفلة تخرج من حياتي"، إحدى أغنيات ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، والتي انضمت إلى الألبوم في اللحظات الأخيرة قبل إغلاقه.

تصريحات مدين

وروى مدين القصة من بدايتها في بيان صحفي له قائلًا: "كنت أهنئ تامر، على الألبوم من خلال رسالة على واتساب، وأرسلت له صورة تحمل موقفًا طريفًا، وقلت له: "مبروك يا حبيبي على الألبوم، كنت أتمنى أكون موجود فيه، بس إن شاء الله تتعوض في اللي جاي؛ فوجئت برده السريع وهو يقول: "يا عم إحنا لسه فيها، لو عندك حاجة ابعتها، إحنا شغالين لآخر لحظة".

وتابع مدين: “بالفعل، أرسلت له الأغنية نحو الساعة 12 بعد منتصف الليل، وردّ عليّ في الرابعة فجرًا، لكنني كنت نائمًا،وفي صباح اليوم التالي، كلّمني مجددًا وسمّعني الأغنية بعد أن سجّلها بصوته فورًا… كانت لحظة مؤثرة جدًا بالنسبة لي، وسعيد إنها دخلت الألبوم في الوقت المناسب، رغم ضيق الوقت”.

وأضاف: "بدأنا نشتغل على الكوبليه ونضبط التفاصيل فورًا، وتم الانتهاء من الأغنية بالكامل خلال يوم واحد فقط، ثم أرسلتها للموزّع الموسيقي توما، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده، فقلت له: (دي هديتنا ليك)، وعمل عليها في الليلة نفسها، ثم تم إرسالها مجددًا لتامر، وانتهينا من كل شيء خلال 24 ساعة فقط".

وأشاد مدين بتامر حسني قائلًا: “تامر من الفنانين اللي بيحبوا شغلهم بصدق، وبيشتغلوا لآخر لحظة بنفس الحماس والإصرار، عنده قدرة نادرة على استيعاب الأفكار وتوصيل الإحساس الحقيقي من أول مرة، وده اللي بيخلّي التعاون معاه دايمًا ممتع ومُلهم”.

واختتم مدين حديثه قائلًا: "فخور جدًا بوجود الأغنية في ألبوم "لينا ميعاد"، وسعيد أكثر إنها وصلت للناس بالإحساس اللي طلعناها بيه".

أغنية “حفلة تخرج من حياتي”



أغنية "حفلة تخرج من حياتي" من كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع وميكس وماستر توما، وتتميّز الأغنية بفكرتها المختلفة ورسالتها القوية، إذ تعبّر عن تحرّر داخلي وقرار حاسم بإنهاء علاقة مؤذية بطريقة إيجابية واحتفالية، وهو ما جعلها تلمس قلوب كثيرين منذ لحظة صدورها.

أغاني مدين وتامر حسني

يُذكر أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لمسيرة من النجاحات جمعت مدين وتامر حسني عبر سنوات، قدّما خلالها أعمالًا ناجحة لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، من أبرزها: "بين يوم وليلة"، "نفس النهاية"، و"موضوع رجوعنا".