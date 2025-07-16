نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "Aaj Ki Raat".. أغنية هندية تحطّم الأرقام وتقترب من المليار في وقتٍ قياسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقّقت الأغنية الهندية "Aaj Ki Raat" من فيلم Stree 2 مفاجأة مدويّة على منصّات التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت في أيامٍ قليلة واحدة من أسرع الأغاني وصولًا إلى حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب، في إنجاز غير مسبوق على مستوى الأغاني الهندية الدعائية.

وقد تم إطلاق الأغنية ضمن الحملة الترويجية لفيلم Stree 2، وجاءت النسخة المصوّرة منها بمدّة لا تتجاوز الثلاث دقائق، إلّا أنّها اجتاحت الإنترنت بسرعة البرق، حيث حصدت أكثر من 930 مليون مشاهدة في فترة قصيرة، فيما تجاوزت النسخة الكاملة منها حاجز 706 مليون مشاهدة على المنصّات الأخرى.

و النجمة تما نا بهاتيا التي شاركت في كليب الأغنية بأداءٍ ساحر وإطلالة لافتة، حصدت إعجاب الملايين، واعتبر كثيرون أنّ حضورها وإتقانها لحركات الرقص كانا أحد أسرار النجاح الجنوني للفيديو، كما أشاد الجمهور بجمالية تصميم الرقصات وجودة التصوير والإخراج.

المثير في الأمر، أنّ الأغنية تجاوزت حدود المعجبين التقليديين، وانتشرت حتى بين الجمهور الغربي، لتدخل قائمة التريند في أكثر من دولة حول العالم. وتحوّلت في أيامٍ قليلة إلى تحدٍّ راقص اجتاح تيك توك وإنستجرام، لتصبح ظاهرة رقمية بكل معنى الكلمة.

يُذكر أنّ أغنية "Aaj Ki Raat" من كلمات الشاعر أميتاب باتاتشاريا، وألحان الثنائي ساشين جيجار، وشارك في غنائها النجم ديفيا كومار والمطربة مادهوبانتي باجشي، في تعاون موسيقي يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي عرفتها بوليوود في مجال الأغاني الدعائية خلال السنوات الأخيرة.