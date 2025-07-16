نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة كتابة السيناريو مع الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن بمهرجان بورسعيد السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر عن إقامة ورشة متخصصة في كتابة السيناريو يقدمها الكاتب والسيناريست الكبير ناصر عبد الرحمن ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان المقرر إقامتها في مدينة بورسعيد خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر 2025.

الورشة تنطلق على مدار يومين خلال فترة المهرجان،بواقع أربع ساعات يوميا في تجربة تفاعلية تهدف إلى صقل مهارات الكتاب الشباب وتقديم خلاصة خبرات أحد أهم كتاب السيناريو في مصر والعالم العربي.

الورشة تتناول ثلاثة محاور رئيسية هي الفكرة والقصة والمعالجة السينمائية ثم بناء الشخصيات من البطل إلى الشخصية الضد والشخصيات المصاحبة وأخيرا الأزمنة في الفيلم السينمائي وتوظيفها بشكل يخدم البناء الدرامي.

على أن يتم التقديم للورشة من خلال الرابط