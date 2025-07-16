نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيرادات فيلم Jurassic World: Rebirth تقترب من 533 مليون دولار عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل فيلم Jurassic World: Rebirth تحقيق أرقام قوية في شباك التذاكر العالمي، حيث بلغت إيراداته حتى الآن 532 مليونًا و699 ألف دولار منذ طرحه في دور العرض يوم 2 يوليو الجاري.

وانقسمت الإيرادات بين 232 مليونًا و448 ألف دولار في السوق الأمريكي، و300 مليون و251 ألف دولار من باقي الأسواق العالمية.

الفيلم من إنتاج شركة Universal Pictures وتصل مدته إلى ساعتين و14 دقيقة، وتدور أحداثه بعد سنوات من نهاية فيلم Dominion، حيث يستعرض عالمًا بدأ يفقد اهتمامه بالديناصورات، مع ظهور منطقة استوائية مزدهرة يُمنع السفر إليها، وتبدأ مغامرة جديدة تقودها خبيرة في العمليات السرية تُدعى زورا بينيت، تجسدها النجمة سكارليت جوهانسون.

ويشارك في بطولة الفيلم ماهرشالا علي، وجوناثان بيلي، وروبرت فريند، ومانويل جارسيا رولفو، وإد سكراين، ضمن مهمة لاستخراج الحمض النووي للديناصورات لصالح شركة أدوية.

