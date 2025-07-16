نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال وصناع "فات الميعاد" في ضيافة "صاحبة السعادة" الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس فريق عمل المسلسل الدرامي "فات الميعاد" وذلك في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، في حلقة خاصة مليئة بالتشويق تعرض يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساء.

ويضمّ اللقاء أبطال العمل: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، سلوى محمد علي، محمد علي رزق، المنتج إبراهيم حمودة، والمخرج سعد هنداوي، في حضور مميز يشكّل لوحة إنسانية واقعية.

وتعبر أسماء أبو اليزيد خلال الحلقة عن ردة فعل الجمهور تجاه شخصية "بسمة"، وتقول إن "كتير من الستات شافت نفسها في الشخصية"، وتؤكد أن التفاعل بدأ منذ أولى حلقات المسلسل، وأنها استندت لشخصيات قريبة من الواقع أثناء إعدادها للشخصية.

أما أحمد مجدي فيتحدّث عن التحدّي النفسي لدور "مسعد"، خاصًة في مشاهد العنف الزوجي، التي وصلت إلى أن "يضرب زوجته ويخنقها"، وهي مشاهد بينّت الصراع الداخلي الذي عاشه مع شخصيته.

من جهته، يتحدث أحمد صفوت عن دوره "معتصم"، مدير العمل وزوج بسمة لاحقًا، ويشرح كيف يصنع تحوّلًا إيجابيًا في الأحداث حتى انتقاله لدور يحمل الأمل بعد صراع طويل.

بالنسبة إلى سلوى محمد علي، التي تجسّد دور "عبلة"، صديقة بسمة، فتشارك الجمهور بعض الذكريات من وراء الكواليس، من بينها مشهد الحلقة الثامنة، حين استقبلت بسمة في شقتها وأضافت من طابعها الحميم.

الفنان محمد علي رزق يتحدث خلال الحلقة كذلك عن تجربته، ويقدم لمحة عن شخصيته المختلفة تمامًا عن أعماله السابقة، إلى جانب إبراهيم حمودة المنتج، الذي يشير إلى أن العمل مؤلّف من 30 حلقة أضاءها الإخراج المتمرّس لـسعد هنداوي، ويوضح أن السمة التي تربط بينهم هي "دراما واقعية نابعة من قصص حقيقية".

في سياق متصل، تثني إسعاد يونس خلال الحلقة على أداء الأبطال، واعتبرته "عرضًا إنسانيًا يحاكي قضايا الأسرة المصرية بكل إحساس وصدق".