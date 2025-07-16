نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز مرقة يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غياب ملحوظ عن ساحة الألبومات، كسر الفنان عزيز مرقة حالة الصمت وأعلن عن طرح ألبومه الجديد "كون كويس"، والمقرر صدوره رسميًا غدًا،وشارك مرقة متابعيه على "إنستجرام" البوستر الدعائي للعمل، وعلّق قائلًا: "كون كويس.. أول ألبوم بعد سنين".

وتأتي هذه الخطوة بعد آخر ظهور فني له من خلال تقديمه لتتر مسلسل "أثينا"، الذي تصدّر المشهد الرمضاني في 2025، وجاءت كلماته محمّلة بالشك والقلق والوعي: "وسط زحمة الوشوش.. ناس غريبة مبيبعوش.. بين الشكوك.. بين المخاوف.. يا قلبي شايف.. يا قلبي عارف".

آخر أعمال عزيز مرقة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عزيز مرقة مسلسل "أثينا" ضم نخبة من النجوم أبرزهم ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، وسلوى محمد علي، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، وجاء في 15 حلقة درامية مشوّقة.