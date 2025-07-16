تامر حسني يتصدر تريند "جوجل" بعد طرح ألبومه الجديد "لينا ميعاد"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان تامر حسني مؤشرات البحث على محرك "جوجل"، عقب طرح ألبومه الغنائي الجديد "لينا ميعاد"، الذي أُطلق رسميًا اليوم بعد تأجيل استمر خمسة أيام،ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة في الشكل والمضمون، أبرزها: "ملكة جمال الكون"، "الأنوثة الطاغية"، "حبك لو غلطة"، "يا حب"، "لينا ميعاد"، و"حبيبي تقلان"، إلى جانب "الذوق العالي"، وهي الأغنية التي جمعته بالفنان محمد منير، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب داخل منزل منير.

سبب تأجيل طرح الألبوم

وكان تامر حسني قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل إصدار الألبوم نتيجة تعذر رفع الأغاني على المنصات الرقمية بسبب أزمة انقطاع الإنترنت التي شهدتها مصر مؤخرًا على خلفية حريق سنترال رمسيس.

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الألبوم فور طرحه، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من أغانيه، مما ساهم في تصدر اسم تامر حسني للتريند خلال الساعات الماضية.