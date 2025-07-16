نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب تخوض تجربة كوميدية جديدة في "أبطال الجمهورية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة مي كساب للعودة بقوة إلى ساحة الدراما من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "أبطال الجمهورية"، تنتمي أحداثه إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال شهر أغسطس المقبل، تحت إدارة المخرج معتز حسام.

وفي الوقت ذاته، تعمل الجهة المنتجة على استكمال قائمة أبطال العمل، حيث تجري حاليًا مفاوضات مكثفة لاختيار الأسماء المناسبة التي ستنضم إلى هذا المشروع المنتظر.

مسلسل “اللعبة” الجزء الخامس

وتعيش مي كساب فترة من النشاط الفني المكثف، إذ تواصل أيضًا تصوير مشاهدها في الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، الذي يجمعها بالثنائي شيكو وهشام ماجد، ويخرجه معتز التوني.

آخر أعمال مي كساب

وكانت قد أطلت خلال موسم رمضان 2025 في أكثر من عمل، أبرزها الجزء الخامس من "المداح" مع حمادة هلال، والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم منهم غادة عادل، خالد الصاوي، ودارين حداد.

أما على صعيد السينما، فتنتظر مي كساب طرح فيلمها الجديد "آخر راجل في العالم"، وهو عمل فانتازي تدور أحداثه حول بطل يقرأ تعويذة فرعونية غامضة، ليجد نفسه فجأة آخر رجل على كوكب الأرض وسط عالم نسائي بالكامل، في قالب من المفارقات الطريفة والمواقف غير المتوقعة.