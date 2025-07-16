نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني: أحمد عصام وراء ديو "الذوق العالي" مع الكينج محمد منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة مميزة، حرص النجم تامر حسني على توجيه كلمة شكر خاصة لصديقه الفنان أحمد عصام، بعد طرح أغنية "الذوق العالي" التي تجمعه لأول مرة بالنجم الكبير محمد منير ضمن ألبومه الجديد "لينا ميعاد".

وأكد تامر حسني أن أحمد عصام كان أحد أبرز الداعمين لتحقيق هذا الحلم الفني، حيث قال: "شهادة حق لازم تتقال.. أحمد عصام أول من سعى في تحقيق وتنسيق الديوتو الجميل الذوق العالي بيتي وبين الكينج محمد منير ".

تفاصيل أغنية الذوق العالي



أغنية "الذوق العالي" من كلمات تامر حسين،وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتُعد إحدى أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد "لينا ميعاد.



كلمات الأغنية

عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي

آه یا واخدنا لفوق حلاوتك ياللي في بالي ياللي في بالي

عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي

آه یا واخدنا لفوق حلاوتك ياللي في بالي ياللي في بالي

انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك

هليت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغازلوا فيك

انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك

هليت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغازلوا فيك

ده لولا حوالينا الناس ده لولا حوالينا الناس

ده لولا حوالينا الناس ده لولا حوالينا الناس

هتتباس يعني هتتباس

دوقني شهدك أدوق ده انا هنيئا لي هنيئا لي

اصل مفيش مخلوق يجراله اللي بيجرالي اللي بيجرالي

دوقني شهدك أدوق ده انا هنيئا لي هنيئا لي

اصل مفيش مخلوق يجراله اللي بيجرالي اللي بيجرالي

انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك

هليت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغازلوا فيك

انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك

هليت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغازلوا فيك

ده لولا حوالينا الناس ده لولا حوالينا الناس

ده لولا حوالينا الناس ده لولا حوالينا الناس

هتتباس يعني هتتباس.



تفاصيل ألبوم لينا ميعاد



سبق وطرح تامر حسني أول أغنيتين من ألبوم "لينا ميعاد "، كانت الأولى أغنية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية، بينما الأغنية الثانية "حبيبي تقلان" وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.