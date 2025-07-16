تعرف على تفاصيل أغنية "حمد الله على سلامتنا" لراغب علامة

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود النجم اللبناني راغب علامة إلى الواجهة الغنائية بأغنية جديدة تحمل عنوان "حمد الله على سلامتنا"، من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقد انتهى مؤخرًا من تسجيلها استعدادًا لطرحها رسميًا خلال الأيام المقبلة.

تصريحات راغب علامة

وفي تصريحات أثارت الجدل، تحدث راغب علامة خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات مهرجان "موازين"، عن رغبته في تقديم عملًا مشابهًا لأغنية الحلم العربي، معلقًا: "أوبريت الحلم العربي كان عمل تجاري، لا يحمل موقفًا واضحًا، وإذا قررت أقدم مشروع مشابه، حيكون عن الإنسانية، مش عن مواضيع عربية أو إسلامية، واللي بنعيشه من حروب وجرائم بيستحق تسليط الضوء عليه من منظور إنساني شامل، مش بس قومي”.

موعد حفل راغب علامة في الساحل الشمالي

وفي إطار نشاطه الفني، يستعد راغب علامة لإحياء حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي يوم الخميس 17 يوليو، ضمن موسم الحفلات الصيفية في مصر، بمشاركة نخبة من نجوم الطرب في العالم العربي، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه التي شكلت محطات مهمة في مسيرته، مثل "قلبي عاشقها"، "نسيني الدنيا"، "مغرم يا ليل"، إلى جانب أعماله الجديدة التي لاقت رواجًا واسعًا على المنصات الرقمية.