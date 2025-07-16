نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أوائل الناس اللي سمعت الأغاني دي".. هنا الزاهد تهنئ تامر حسني على ألبوم "لينا ميعاد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هنا الزاهد على تهنئة النجم تامر حسني بعد طرح ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، حيث عبّرت عن إعجابها بالألبوم وكشفت عن أنها من أوائل من استمعوا لأغانيه.

وكتبت هنا في منشور عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":

"أنا من أوائل الناس اللي سمعت الأغاني دي.. مبروك يا تيمو تحفة".

من جانبه، رد الفنان تامر حسني على تهنئتها بطرافة، قائلًا: "أيوه هريتك في التصوير.. ألف شكر يا أجمل نونيا".

ألبوم "لينا ميعاد" يضم عددًا من الأغاني المتنوعة التي حققت تفاعلًا واسعًا منذ لحظة طرحها، ويُعد من أبرز إصدارات تامر حسني الفنية هذا العام.



وسبق وطرح تامر حسني أول اغنيتين من ألبوم "لينا ميعاد "، كانت الاولى أغنية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية، بينما الأغنية الثانية "حبيبي تقلان" وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.

قائمة أغاني الألبوم



الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.

تامر وهنا في ريستارت

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني هو فيلم ريستارت الذي تشاركه به البطولة. هنا الزاهد وتدور أحداثه حول “محمد”، فني هواتف بسيط يحلم بالزواج من “عفاف”، من شخصية مؤثرة على مواقع التواصل، لكن ضيق الحال يدفعهما لتجربة طريق الشهرة عبر الإنترنت، بدعم من عائلتهما الكوميدية وبتدخل وكيل رقمي غامض يُدعى “الجوكر”، يحققان شهرة مفاجئة، لكن سرعان ما تختبر العائلة ثمن النجاح عندما تبدأ القيم في التلاشي أمام الأضواء والمال.