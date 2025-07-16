لهذا السبب.. نانسي عجرم تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم تريند محرك البحث "جوجل" بعد أن كشفت عن أول غلاف رسمي لألبومها المنتظر "نانسي 11"، والذي وصفه جمهورها بأنه ليس مجرد عمل فني، بل حالة شعورية كاملة، الصورة التي شاركتها نانسي عبر "إنستجرام" أثارت موجة تفاعل ضخمة، وبدت فيها وهي تعانق نسخة أخرى من نفسها، في لقطة رمزية ساحرة، وجاء اسم الألبوم بخط أخضر فاقع لامع، أعطى الصورة توازنًا عصريًا جريئًا.

أسماء أغاني ألبوم نانسي عجرم

بالتزامن، نشرت نانسي عبر قناتها الرسمية على "واتساب" عناوين بعض الأغنيات المنتظرة في الألبوم، مثل: "يا قلبو"، "غيرانين"، "سيدي يا سيدي"، و"على علمي"، مشوّقة جمهورها لمزيد من التفاصيل التي ستكشف عنها قريبًا.

موعد إصدار الألبوم

الألبوم، المقرر صدوره في 17 من يوليو، حظي ببداية ترويج استثنائية، حيث ظهرت نانسي في فيديو مؤثّر تخاطب فيه نفسها بصوت صادق وحنون قائلة: "بتعرفي إنو من فترة ما حكينا ولا قعدنا سوا؟بس إنتي دايمًا معي… إنتي داعمي الأول،ووأوقات كتير، بنسى قلك ميرسي وبنسى إهتم فيكي…بس بعرف إنك مبسوطة مني وفخورة بكل شي بعمله بحبك، نانسي".