نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مات ديمون في رحلة "أوديسا" عبر عدسة كريستوفر نولان.. وصورة تثير ضجة من كواليس التصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت الصفحة الرسمية لفيلم The Odyssey المنتظر على منصة "X" صورة مشوّقة للنجم مات ديمون من كواليس تصوير العمل، في خطوة زادت من حماسة عشاق المخرج العبقري كريستوفر نولان حول العالم، وذلك قبل انطلاق تصوير الفيلم رسميًا في أوائل 2025.



وفي سياق منفصل، كشفت تقارير عالمية، أبرزها من موقع Variety، أن نولان اختار جزيرة فافينانا الإيطالية الشهيرة باسم "جزيرة الماعز" لتكون مسرحًا لأحد أبرز مشاهد الفيلم، والتي يستحضر فيها المخرج اللحظة التي حطّ فيها البطل الأسطوري أوديسيوس ورفاقه بحثًا عن الطعام، وهي لحظة محورية في القصيدة اليونانية الملحمية The Odyssey للشاعر هوميروس.

ويبدو أن نولان يسعى لتحويل هذه الرواية القديمة إلى تحفة سينمائية بتقنيات جديدة كليًا، حيث أكدت شركة Universal Pictures أن الفيلم سيتم تصويره بتكنولوجيا IMAX حديثة لم يسبق استخدامها من قبل، واصفة العمل بـ "الملحمة الأسطورية" المرتقبة.

من المقرر أن يُعرض الفيلم عالميًا في 17 يوليو 2026، وسط ترقّب كبير من عشاق الدراما والتاريخ والخيال. ويضم طاقم العمل مجموعة من أبرز نجوم هوليوود، أبرزهم:مات ديمون في دور أوديسيوس توم هولاند زندايا آن هاثاواي لوبيتا نيونجو تشارليز ثيرون روبرت باتينسون.