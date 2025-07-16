حفيدة أم كلثوم تعتزل وتتحجب.. ووالدها لــ مدحت العدل: "قرارها بإرادتها ولا يعنينا رأي أحد"

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أحمد جودة - القاهرة - حفيدة أم كلثوم تعتزل وتتحجب.. ووالدها يرد بحسم على تصريحات مدحت العدل: "قرارها بإرادتها ولا يعنينا رأي أحد"

في أول تعليق من الأسرة على الجدل الذي أثاره تصريح السيناريست الدكتور مدحت العدل بشأن اعتزال المطربة الشابة سناء نبيل، المعروفة إعلاميًا بلقب "حفيدة أم كلثوم"، أكد والدها أن قرارها جاء عن قناعة تامة ودون أي ضغوط.

ميهمناش رأي أي حد من بره الأسرة:

وقال والد سناء في تصريحات، إن ابنته اختارت الابتعاد عن الغناء وارتداء الحجاب بمحض إرادتها، موضحًا: "ميهمناش رأي أي حد من بره الأسرة.. قرارها نابع من قناعتها الشخصية"، في رد مباشر على تعليقات بعض الشخصيات العامة.

الحفيدة في سطور..

وكانت سناء نبيل قد بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا، حيث درست الموسيقى العربية على يد كبار الأساتذة، منهم الدكتور أحمد عبد الله والمايسترو سليم سحاب، وشاركت في مسابقة المقامات الدولية في أذربيجان، محققة نجاحًا لافتًا بحصولها على دبلومة وشهادة تقدير دولية.

إبداع على مسرح الزمالك

ومن أبرز مشاركاتها قبل الاعتزال، حفلها على مسرح الزمالك تحت عنوان "هذه ليلتي"، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغاني كوكب الشرق، منها: برضاك يا خالقي، افراح يا قلبي، أنا وانت هنا، بعيد عنك حياتي عذاب، يا حبيبي طاب الهوى.

قرار الاعتزال المفاجئ وارتداء الحجاب

قرار الاعتزال المفاجئ وارتداء الحجاب أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، وسط انقسام بين من أبدى احترامه لاختيارها، وآخرين تساءلوا عن الأسباب والدوافع، خاصة في ظل مسيرتها الواعدة ومكانتها كصاحبة "سلالة فنية عظيمة".